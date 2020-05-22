В Днепре на перекрестке столкнулись две легковушки: пострадали водители

В пятницу, 22 мая, в Днепре на перекрестке проспекта Александра Поля с улицей Владимира Антоновича столкнулись Toyota и Opel.

В результате аварии пострадали оба водителя легковушек. С места происшествия их забрала "скорая", сообщает Информатор.

Предварительно, Toyota двигалась по проспекту Александра Поля. На перекрестке ее протаранил Opel, который направлялся со стороны "Днепр-Арены". По словам очевидцев, последний пытался проскочить на "красный".

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Удар был такой силы, что авто отлетели в сторону к тротуару. Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ночное ДТП с мотоциклом. В результате аварии пострадал водитель двухколесного.

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