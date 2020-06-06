В Днепре на перекрестке столкнулись два автомобиля: пострадало 4 человека. Фото

В субботу, 6 июня, в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи.

Авария произошла около 4:00. На место происшествия отправили пожарно-спасательный отряд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасателями установлено, что столкнулись два легковых автомобилей Daewoo Lanos. В результате происшествия были травмированы четыре человека.

Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавших в городскую клиническую больницу №16 в состоянии средней тяжести.

На Запорожском шоссе столкнулись два Daewoo Lanos Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

На Запорожском шоссе столкнулись два Daewoo Lanos Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

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