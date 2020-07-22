В Днепре на перекрестке случилось два ДТП: образовалась большая пробка. Видео

Происшествия 11:30, 22.07.2020

В среду, 22 июля, в Днепре на пересечении улиц Каруны и Бажова с интервалом в 10 минут произошли сразу две аварии.

На перекрестке столкнулись две легковушки и два грузовых автомобиля. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

В Днепре на перекрестке случилось два ДТП: образовалась большая пробка
Днепр Оперативный

Первое ДТП случилось в 8:38. Фура зацепила Honda Civic, которая ехала рядом. От удара транспортное средство влетело в бордюр.

Вторая авария на том же перекрестке произошла в 8:47. Грузовик врезался в Daewoo Lanos.

В результате дорожно-транспортных происшествий образовалась серьезная пробка. Автомобили стояли в заторах на улице Каруны, тянучка наблюдалась также на улице Янтарной.

В Днепре на перекрестке случилось два ДТП: образовалась большая пробка
2ГИС

На месте аварии работали сотрудники полиции. Правоохранители выяснят детали и причины произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре возле железнодорожного вокзала случилось ДТП с пострадавшей.

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