Главная Новости
12 июня • обновлено в 16:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре на перекрестке автомобиль насмерть сбил велосипедиста

635
Читать материал на украинском

В четверг, 11 июня, в Днепре Chevrolet Aveo сбил велосипедиста, который скончался на месте происшествия. Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Нестерова и Выборгской.

Легковой автомобиль, которым управлял 48-летний водитель, пересекая перекресток, совершил наезд на велосипедиста. Потерпевшему на вид было около 50 лет, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре

dnepr.express

На месте дорожно-транспортного происшествия работали "скорая помощь" и полиция.

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре

dnepr.express

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре

dnepr.express

Подробности и обстоятельства аварии, а также личность погибшего велосипедиста будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в деле о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги