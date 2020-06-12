В Днепре на перекрестке автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В четверг, 11 июня, в Днепре Chevrolet Aveo сбил велосипедиста, который скончался на месте происшествия. Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Нестерова и Выборгской.

Легковой автомобиль, которым управлял 48-летний водитель, пересекая перекресток, совершил наезд на велосипедиста. Потерпевшему на вид было около 50 лет, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре dnepr.express

На месте дорожно-транспортного происшествия работали "скорая помощь" и полиция.

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре dnepr.express

Дорожно-транспортное происшествие в Днепре dnepr.express

Подробности и обстоятельства аварии, а также личность погибшего велосипедиста будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в деле о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.

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