В Днепре на Пастера огонь уничтожил пять продуктовых киосков. Фото и видео

В пятницу, 31 июля, в Днепре произошел пожар в нескольких продуктовых киосках.

Происшествие случилось на улице Пастера в 5:34, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте сотрудники Службы спасения "101" установили, что пожар возник в пяти рядом расположенных металлических киосках.

В результате огонь повредил пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. м.

В Днепре огонь уничтожил пять продуктовых киосков. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Днепре огонь уничтожил пять продуктовых киосков. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15.

К ликвидации пожара привлечено 13 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре огонь уничтожил пять продуктовых киосков. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Днепре огонь уничтожил пять продуктовых киосков. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

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