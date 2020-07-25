В Днепре на остановке мужчина избил пенсионера. Видео

Происшествия 16:00, 25.07.2020

В четверг, 23 июля, в Днепре на улице Бориса Кротова избили пожилого мужчину.

Инцидент произошел около 12:30 на остановке общественного транспорта возле ТРЦ "Терра". Об этом сообщает "Днепр оперативный".

60-летний горожанин сидел на лавке на остановке в ожидании транспорта. К нему подошел мужчина лет 30, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин попросил у пенсионера сигареты, а после начал вымогать деньги, чтобы купить на них алкоголь. Пожилой мужчина отказал нападавшему и тот начал его избивать. Нанеся пострадавшему несколько ударов кулаком, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина избил подростка, очевидцы снимали происходившее на видео.

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