В Днепре произошло жуткое ДТП на скорости: водителя вырезали из машины. Фото

В воскресенье, 26 апреля, в Днепре на улице Андрейченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия прибыл отряд спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По прибытию было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi и ВАЗ 21051. В результате столкновения водителя ВАЗ зажало внутри автомобиля.

Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051 Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051 Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования мужчину 1989 года рождения высвободили из конструкций поврежденной машины и передали медицинским работникам.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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