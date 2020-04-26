В Днепре произошло жуткое ДТП на скорости: водителя вырезали из машины. Фото

В воскресенье, 26 апреля, в Днепре на улице Андрейченко произошло дорожно-транспортное происшествие.
На место происшествия прибыл отряд спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
По прибытию было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi и ВАЗ 21051. В результате столкновения водителя ВАЗ зажало внутри автомобиля.
Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования мужчину 1989 года рождения высвободили из конструкций поврежденной машины и передали медицинским работникам.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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