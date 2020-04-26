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26 апреля • обновлено в 17:41
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Игорь Кравченко

В Днепре произошло жуткое ДТП на скорости: водителя вырезали из машины. Фото

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В воскресенье, 26 апреля, в Днепре на улице Андрейченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия прибыл отряд спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

По прибытию было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi и ВАЗ 21051. В результате столкновения водителя ВАЗ зажало внутри автомобиля.

Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051

Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051

Столкнулись Mitsubishi и ВАЗ 21051

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования мужчину 1989 года рождения высвободили из конструкций поврежденной машины и передали медицинским работникам.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на улице Володи Дубинина SsangYong влетел в забор жилого дома. Автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель и пассажир пытались скрыться.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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