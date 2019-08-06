В Днепре 5 августа на Сичеславской Набережной возле кафе выловили двух змей.
Пресмыкающиеся находились в воде на расстоянии 1,5 м от берега в камышах. Угрозы отдыхающим в кафе они не несли, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, сотрудники аварийно-спасательного подразделения с помощью специального устройства выловили двух змей. Затем их отвезли за пределы города.
Расплодились змеи
Петрозаводск
Кроме этого, специалисты водолазно-спасательной группы с помощью багра оттащили остальной плавучий камыш от берега в глубь реки.
Выловили змей
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Выловили змей
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Выловили змей
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на территории популярного ресторана нашли целый выводок диких змей.
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