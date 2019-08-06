В Днепре 5 августа на Сичеславской Набережной возле кафе выловили двух змей.

Пресмыкающиеся находились в воде на расстоянии 1,5 м от берега в камышах. Угрозы отдыхающим в кафе они не несли, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, сотрудники аварийно-спасательного подразделения с помощью специального устройства выловили двух змей. Затем их отвезли за пределы города.

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Кроме этого, специалисты водолазно-спасательной группы с помощью багра оттащили остальной плавучий камыш от берега в глубь реки.

Выловили змей Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Выловили змей Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Выловили змей Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на территории популярного ресторана нашли целый выводок диких змей.

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