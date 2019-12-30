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30 декабря • обновлено в 12:20
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Яна Коваль

В Днепре на набережной столкнулись Mitsubishi и Lanos

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В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на ж/м Парус столкнулись Mitsubishi и Lanos. В результате аварии пострадал мужчина.

Авария произошла около 21:00 на Набережной Заводской, передает Информатор.

В Днепре столкнулись Mitsubishi и Lanos

В Днепре столкнулись Mitsubishi и Lanos

Информатор

По предварительным данным, Lanos стоял у ограждения в крайней правой полосе. Mitsubishi выехал из-за поворота. Вероятно, водитель не справился с управлением и въехал в Lanos.

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Информатор

Есть пострадавший

Есть пострадавший

Информатор

Один из участников события получил черепно-мозговую травму. На месте ДТП работала "скорая", которая оказала помощь пострадавшему, но от госпитализации мужчина отказался. Полиция выясняет детали случившегося.

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Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре в тройном ДТП пострадало два человека. Видео.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
дороги полиция новости авария ДТП
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