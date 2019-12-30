В Днепре на набережной столкнулись Mitsubishi и Lanos

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на ж/м Парус столкнулись Mitsubishi и Lanos. В результате аварии пострадал мужчина.

Авария произошла около 21:00 на Набережной Заводской, передает Информатор.

В Днепре столкнулись Mitsubishi и Lanos Информатор

По предварительным данным, Lanos стоял у ограждения в крайней правой полосе. Mitsubishi выехал из-за поворота. Вероятно, водитель не справился с управлением и въехал в Lanos.

В Днепре столкнулись два легковых авто Информатор

Есть пострадавший Информатор

Один из участников события получил черепно-мозговую травму. На месте ДТП работала "скорая", которая оказала помощь пострадавшему, но от госпитализации мужчина отказался. Полиция выясняет детали случившегося.

Правоохранители выясняют детали Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре в тройном ДТП пострадало два человека. Видео.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!