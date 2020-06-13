В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус: пострадали три человека. Фото

В субботу, 13 июня, в Днепре на Сичеславской Набережной под пешеходным мостом на Монастырский остров произошла авария.

В инциденте пострадали двое взрослых и ребенок. На месте работает полиция, "скорая" и спасатели, сообщает "Информатор".

По предварительной информации , Skoda и Volkswagen ехали по Набережной в сторону жилмассива Победа. Микроавтобус Toyota двигался им навстречу. Водитель Skoda резко остановился. Мужчина за рулем Volkswagen не успел сориентироваться и ударил по тормозам, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где он врезался в Toyota. От столкновения микроавтобус перевернулся на крышу.

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус Информатор

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус Информатор

В Днепре на набережной перевернулся микроавтобус Информатор

Двоих пострадавших госпитализировали в городскую больницу №16, ребенка доставили в Областную детскую больницу на улице Космической. Место аварии оградили, автомобили пустили в объезд. Спасатели смывали с дороги разлитое топливо.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром авто на скорости влетело в столб. В результате аварии пострадала семья с маленькими детьми.