В Днепре на Набережной мотоциклист врезался в Land Rover: есть пострадавший

Яна Коваль Происшествия 12:45, 29.06.2020

На Сичеславской Набережной случилась авария: мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с автомобилем Land Rover.

Инцидент произошел 28 июня в 21:30, сообщает "Информатор" с места события.

По предварительной информации, полученной от полиции, мотоциклист ехал в первой полосе, а Land Rover – во второй. В какой-то момент водитель автомобиля начал перестраиваться. Мотоциклист рассказал правоохранителям, что он почувствовал удар, потерял управление и врезался в припаркованный Daewoo Lanos. Сообщается, что у него множественные ссадины на коленях. Водитель машины не травмировался.

Столкнулись мотоцикл Honda и Land Rover
Информатор

На место оперативно прибыли патрульные, которые оказали мотоциклисту первую помощь. Также вызвали медиков, но от госпитализации пострадавший отказался. Позже его раны закровоточили, поэтому врачи приехали повторно и забрали его в 16-ую больницу.

Полицейские отметили, что оба участника аварии были трезвы. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться следователю.

Есть пострадавший
Информатор
Участники ДТП находились в трезвом состоянии
Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром женщину сбила лодка. Отдыхающая получила значительные травмы, от которых скончалась на месте.

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Днепр Происшествия

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