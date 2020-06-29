В Днепре на Набережной мотоциклист врезался в Land Rover: есть пострадавший

На Сичеславской Набережной случилась авария: мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с автомобилем Land Rover.

Инцидент произошел 28 июня в 21:30, сообщает "Информатор" с места события.

По предварительной информации, полученной от полиции, мотоциклист ехал в первой полосе, а Land Rover – во второй. В какой-то момент водитель автомобиля начал перестраиваться. Мотоциклист рассказал правоохранителям, что он почувствовал удар, потерял управление и врезался в припаркованный Daewoo Lanos. Сообщается, что у него множественные ссадины на коленях. Водитель машины не травмировался.

Столкнулись мотоцикл Honda и Land Rover Информатор

На место оперативно прибыли патрульные, которые оказали мотоциклисту первую помощь. Также вызвали медиков, но от госпитализации пострадавший отказался. Позже его раны закровоточили, поэтому врачи приехали повторно и забрали его в 16-ую больницу.

Полицейские отметили, что оба участника аварии были трезвы. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться следователю.

Есть пострадавший Информатор

Участники ДТП находились в трезвом состоянии Информатор

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