В Днепре на Набережной мотоциклист врезался в Land Rover: есть пострадавший
На Сичеславской Набережной случилась авария: мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с автомобилем Land Rover.
Инцидент произошел 28 июня в 21:30, сообщает "Информатор" с места события.
По предварительной информации, полученной от полиции, мотоциклист ехал в первой полосе, а Land Rover – во второй. В какой-то момент водитель автомобиля начал перестраиваться. Мотоциклист рассказал правоохранителям, что он почувствовал удар, потерял управление и врезался в припаркованный Daewoo Lanos. Сообщается, что у него множественные ссадины на коленях. Водитель машины не травмировался.
На место оперативно прибыли патрульные, которые оказали мотоциклисту первую помощь. Также вызвали медиков, но от госпитализации пострадавший отказался. Позже его раны закровоточили, поэтому врачи приехали повторно и забрали его в 16-ую больницу.
Полицейские отметили, что оба участника аварии были трезвы. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться следователю.
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