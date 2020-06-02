В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек. Фото с места аварии

София Ковнир Происшествия 08:00, 2.06.2020

В понедельник, 1 июня, около 21:10 на Сичеславской Набережной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно, мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре на Набережной мотоциклист сбил молодых девушек
Информатор

По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону центра, когда начался сильный ливень. В это время на пешеходный переход вышли две несовершеннолетние девушки.

Затем водитель мотоцикла заметил пешеходов и сразу же среагировал, однако из-за скользкой дороги мотоцикл начало заносить и остановить вовремя транспорт не удалось.

В Днепре сбили двух девушек
Информатор

В результате столкновения девушки получили травмы. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

В Днепре сбили двух девушек
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 19-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна родильного дома в Кривом Роге Днепропетровской области, была намерена отказаться от новорожденной дочери. О том, что ребенок ей не нужен, новоиспеченная мать заявила медикам сразу после родов.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Отстраненному после стрельбы в Броварах полицейскому чиновнику дали новую должность

В Украине в первый день лета выпал снег: впечатляющие фото

"Она вторглась в Крым!" Трюдо выступил против возврата России в G7

В Крыму назрела катастрофа из-за недостатка воды: в России забили тревогу

Миллионеры из "Слуги народа" арендуют жилье за счет бюджета: названы имена