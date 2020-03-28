В Днепре на мосту Nissan врезался в ВАЗ: пострадала беременная женщина. Видео

В субботу, 28 марта, в Днепре на Новом мосту произошла авария. ВАЗ 2109 столкнулся с Nissan.

Nissan на скорости ударил ВАЗ в заднюю часть и протащил его около 15-20 метров, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, ВАЗ ехал по средней полосе в сторону Слобожанского проспекта. Внезапно водитель решил перестроиться в крайний правый ряд, где в том же направлении двигался Nissan Almera, но не убедился в безопасности маневра.

По словам водителя ВАЗ, ему показалось, что кто-то "поморгал", поэтому он принял решение перестраиваться.

В Днепре на мосту Nissan врезался в ВАЗ Информатор

В Днепре на мосту Nissan врезался в ВАЗ Информатор

В Днепре на мосту Nissan врезался в ВАЗ Информатор

Как сообщает "Днепр оперативный" в аварии пострадала беременная женщина. Ее госпитализировали в городскую больницу №6. Пострадавшая была в сознании.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Антоновича столкнулись автомобили ВАЗ и Opel. Удар был такой силы, что их разбросало по тротуару.

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