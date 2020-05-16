В Днепре на мосту Mercedes потерял управление и врезался в бетонный отбойник
В субботу, 16 мая, в Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием Mercedes.
Авария произошла около 11:20. Автомобиль, потеряв управление, врезался ограждение на мосту, сообщает "Информатор".
Автомобиль двигался в сторону правого берега. По словам водителя, при повороте у машины оторвало рычаг подвески, которая регулирует колеса. Из-за этого управлять автомобилем стало невозможно, и он врезался ограждение.
На месте работала полиция. Несмотря на сильный удар, помощь медиков никому не потребовалась.
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