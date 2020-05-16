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16 мая • обновлено в 16:54
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Игорь Кравченко

В Днепре на мосту Mercedes потерял управление и врезался в бетонный отбойник

1.6т
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В субботу, 16 мая, в Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием Mercedes.

Авария произошла около 11:20. Автомобиль, потеряв управление, врезался ограждение на мосту, сообщает "Информатор".

Автомобиль двигался в сторону правого берега. По словам водителя, при повороте у машины оторвало рычаг подвески, которая регулирует колеса. Из-за этого управлять автомобилем стало невозможно, и он врезался ограждение.

Mercedes потерял управление и врезался в бетонный отбойник

Mercedes потерял управление и врезался в бетонный отбойник

Информатор

На месте работала полиция. Несмотря на сильный удар, помощь медиков никому не потребовалась.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине мужчина на украденном грузовике сбил женщину. Полицейские задержала нарушителя с признаками алкогольного опьянения.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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