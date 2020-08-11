В Днепре на мосту фура сбила велосипедиста: момент ДТП попал на видео. Информатор
Во вторник, 11 августа, в 14:41 в Днепре на Кайдакском мосту грузовик MAN сбил велосипедиста.
Водитель двухколесного начал "вилять" на дороге. Шофер фуры не успел среагировать на происходящее и сбил его, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре на мосту фура сбила велосипедиста: момент ДТП попал на видео Информатор
Оба транспортных средства ехали по мосту в сторону правого берега Днепра. Велосипед сдвинулся в сторону MAN, водитель грузовика пытался избежать столкновения, однако велосипедист все-таки угодил под колеса.
В результате аварии водитель велосипеда получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Мечникова.
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Днепре на мосту фура сбила велосипедиста: момент ДТП попал на видео Информатор
В Днепре на мосту фура сбила велосипедиста: момент ДТП попал на видео Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре грузовик протаранил маршрутку с людьми, пострадали девять человек.