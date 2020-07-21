В Днепре на Монастырском острове изнасиловали женщину: полиция ищет преступника

Во вторник, 21 июля, около 5:00 утра в Днепре на Монастырском острове неизвестный изнасиловал женщину и скрылся с места преступления.

Кроме того, он забрал у нее мобильный телефон. Свидетели пытались его поймать, но преступник перепрыгнул через забор лодочной станции, и больше его не видели. Полиция патрулирует остров в поисках предполагаемого преступника, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, злоумышленник изнасиловал женщину, после чего забрал у нее телефон и попытался сбежать. Затем его увидела компания молодых ребят. Пострадавшая попросила поймать его, но он уже был на большом расстоянии от них.

В Днепре на Монастырском острове изнасиловали женщину. Фото "Информатор"

Свидетели рассказали, что мужчина выбросил телефон в реку, перебрался через забор лодочной станции, и больше его не видели.

На место происшествия прибыли четыре экипажа полиции. Патрульные также стоят на пешеходном мосту. Акваторию Днепра исследует водный экипаж правоохранителей.

По описаниям свидетелей, подозреваемому около 40-45 лет, он был одет в черную рубашку и темные штаны.

В Днепре на Монастырском острове изнасиловали женщину. Фото "Информатор"

В Днепре на Монастырском острове изнасиловали женщину. Фото "Информатор"

Отметим, что пострадавшую направили в больницу для дальнейшего обследования. По словам свидетелей, женщине около 30 лет и она была не одна – вероятно, с подругой.

В Днепре на Монастырском острове изнасиловали женщину. Фото "Информатор"

На данный момент поиски злоумышленника продолжаются.

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