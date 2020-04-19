В Днепре на кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил. Фото

В субботу, 18 апреля, в Днепре на одном из кладбищ кладбище были обнаружены десятки разрушенных надгробий.

Инцидент произошел на Краснопольском кладбище, неизвестные разрушили более 200 надгробий. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Как сообщает "Информатор", вандалы в основном разрушали более старые надгробия. Это связано с тем, что для их установки и фиксации часто использовали железные анкеры и рельсы, которые злоумышленники разбирают на металл.

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил Telegram/Х**вый Днепр

К месту происшествия была вызвана полиция и следственно-оперативную группу. По данному факту составлен протокол, детали преступления выясняться.

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил Telegram/Х**вый Днепр

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил Telegram/Х**вый Днепр

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