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19 апреля • обновлено в 16:17
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Игорь Кравченко

В Днепре на кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил. Фото

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В субботу, 18 апреля, в Днепре на одном из кладбищ кладбище были обнаружены десятки разрушенных надгробий.

Инцидент произошел на Краснопольском кладбище, неизвестные разрушили более 200 надгробий. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Как сообщает "Информатор", вандалы в основном разрушали более старые надгробия. Это связано с тем, что для их установки и фиксации часто использовали железные анкеры и рельсы, которые злоумышленники разбирают на металл.

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил

Telegram/Х**вый Днепр

К месту происшествия была вызвана полиция и следственно-оперативную группу. По данному факту составлен протокол, детали преступления выясняться.

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил

Telegram/Х**вый Днепр

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил

На кладбище вандалы раскурочили около двухсот могил

Telegram/Х**вый Днепр

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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