В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки: есть пострадавшая

София Ковнир Происшествия 07:00, 26.08.2020

В Днепре 25 августа по улице Калиновой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.

Как передает "Днепр оперативный", легковой автомобиль "ЗАЗ" столкнулся с "Skoda Octavia" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в результате столкновения автомобилей пострадала 43-летняя женщина, которая была за рулем "Skoda". Медики госпитализировали пострадавшую в 6 городскую больницу с предварительным диагнозом – "сотрясение мозга".

В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки. Фото "Днепр оперативный"

Отметим, что на месте ДТП работала полиция. Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки. Фото "Днепр оперативный"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре пассажир маршрутного такси разбил стекло на задней двери транспортного средства.

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Днепр Происшествия

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