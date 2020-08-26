В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки: есть пострадавшая

В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки. "Днепр оперативный"
В Днепре 25 августа по улице Калиновой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.
Как передает "Днепр оперативный", легковой автомобиль "ЗАЗ" столкнулся с "Skoda Octavia" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, в результате столкновения автомобилей пострадала 43-летняя женщина, которая была за рулем "Skoda". Медики госпитализировали пострадавшую в 6 городскую больницу с предварительным диагнозом – "сотрясение мозга".
В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки. Фото "Днепр оперативный"
Отметим, что на месте ДТП работала полиция. Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.
В Днепре на Калиновой столкнулись две легковушки. Фото "Днепр оперативный"
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре пассажир маршрутного такси разбил стекло на задней двери транспортного средства.
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