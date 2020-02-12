В Днепре на ходу задымился трамвай с пассажирами: видео ЧП

В среду, 12 января, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого задымился трамвай маршрута №1.

В момент инцидента в вагоне находились пассажиры. Все они были вынуждены покинуть его, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, в один момент весь салон наполнился дымом. Вскоре трамвай остановился, а его двери открылись. Пассажиры смогли беспрепятственно покинуть вагоны. Все это произошло неподалеку от остановки "улица Воскресенская".

В Днепре на ходу задымился трамвай с пассажирами Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Водителю удалось самостоятельно справиться с неполадкой. После высадки пассажиров трамвай отправился в депо для детальной проверки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 58-летний водитель службы такси "239" умер за рулем автомобиля Chevrolet во время рейса. Пассажиры чудом спаслись, нажав ручной тормоз.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!