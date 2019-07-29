В Днепре на ходу вспыхнул трамвай: видео

Утром 29 июля в Днепре во время движения загорелся трамвай №19.
Возгорание произошло около 9:00 под днищем трамвая, горела коробка силовой линии электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
В Днепре на ходу загорелся трамвай
Скриншот
Пожар потушили спасатели. В происшествии никто не пострадал.
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