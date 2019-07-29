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В Днепре на ходу вспыхнул трамвай: видео

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Утром 29 июля в Днепре во время движения загорелся трамвай №19.

Возгорание произошло около 9:00 под днищем трамвая, горела коробка силовой линии электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В Днепре на ходу загорелся трамвай

В Днепре на ходу загорелся трамвай

Скриншот

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Пожар потушили спасатели. В происшествии никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Австрии загорелась крышная солнечная станция.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр трамвай пожар
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