В Днепре на ходу вспыхнул трамвай: видео

Утром 29 июля в Днепре во время движения загорелся трамвай №19.

Возгорание произошло около 9:00 под днищем трамвая, горела коробка силовой линии электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В Днепре на ходу загорелся трамвай Скриншот

Пожар потушили спасатели. В происшествии никто не пострадал.

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