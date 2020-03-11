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11 марта • обновлено в 14:07
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Карина Бондаренко

В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль с людьми. Видео ЧП

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В среду, 11 марта, в Днепре на Запорожском шоссе на ходу вспыхнул автомобиль "ВАЗ".

Внутри находились два пассажира, они не пострадали, сообщает "Днепр оперативный". Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

Автомобиль остановился на светофоре возле "Эпицентра" и загорелся. Пламя быстро распространилось на всю машину и она сгорела дотла. Огонь потушили прибывшие спасатели.

В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль с людьми

В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль с людьми

Днепр оперативный

По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газобаллонного оборудования автомобиля.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине от отравления угарным газом во время пожара погиб ребенок. В момент происшествия в помещении находились трое детей.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
ГБО авто пожар
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