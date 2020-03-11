В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль с людьми. Видео ЧП

В среду, 11 марта, в Днепре на Запорожском шоссе на ходу вспыхнул автомобиль "ВАЗ".

Внутри находились два пассажира, они не пострадали, сообщает "Днепр оперативный". Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Автомобиль остановился на светофоре возле "Эпицентра" и загорелся. Пламя быстро распространилось на всю машину и она сгорела дотла. Огонь потушили прибывшие спасатели.

В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль с людьми Днепр оперативный

По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газобаллонного оборудования автомобиля.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине от отравления угарным газом во время пожара погиб ребенок. В момент происшествия в помещении находились трое детей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!