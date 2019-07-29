В Днепре на ходу у маршрутки лопнули колеса: фото и подробности

В Днепре в 158 маршрутке на ходу лопнули два колеса.
В салоне находились люди, но никто не пострадал, сообщил очевидец Александр в телеграмм-чате "Городской транспорт Днепра" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как рассказал корреспонденту OBOZREVATEL Михаил Тонконогий, глава профсоюза автомобилистов Днепра, перевозчик не уследил за состоянием резины:
"Перевозчик поставил два старых колеса и в результате они стрельнули от жары", – сказал Тонконогий.
У маршрутки лопнули колеса
Он отметил, что сейчас проходит проверка всех колес у перевозчика 158 маршрута:
"Если найдут колеса в неудовлетворительном состоянии, то их сразу же заменят", – добавил глава профсоюза.
Михаил Тонконогий
Dnepr24
Никто из пассажиров не пострадал. В течение ближайшего возможного времени им предоставили другой транспорт.
У маршрутки лопнули колеса
Фото очевидца Александра
У маршрутки лопнули колеса
Фото очевидца Александра
Как сообщал OBOZREVATEL, когда в Днепре подорожает проезд в маршрутках.
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