В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра на Фрунзенском канале 23 июня утонул мужчина.

Сообщение о том, что горожанин нырнул в воду, но так и не выплыл на поверхность, поступило от очевидцев в Службу спасения "101" около 13:46. На место происшествия сразу же направили водолазов-спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

С помощью специального водолазного снаряжения спасатели обследовали ориентировочно 1100 кв. м. дна водоема. В 16:05 чрезвычайники обнаружили тело погибшего на расстоянии 20 метров от берега и на глубине около 6 метров.

В Днепре на Фрунзенском канале утонул мужчина ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Водолазы-спасатели доставили тело погибшего мужчины 1977 года рождения на берег и передали сотрудникам Национальной полиции.

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