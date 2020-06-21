В Днепре на Чернышевского перевернулась иномарка. Видео

В Днепре на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского произошла авария – перевернулся автомобиль Mazda. Событие случилось 21 июня, около 1:10.

Пассажир и водитель автомобиля не пострадали, передает "Информатор".

Автомобиль ехал по улице Чернышевского. На пересечении с улицей Гоголя водитель наехал на бордюр и не справился с управлением. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась.

К счастью, водитель и пассажирка не пострадали. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения –установит следствие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине во время пожара в многоэтажке погиб подросток. На балконе сгоревшей квартиры сотрудники ГСЧС нашли тело 14-летнего подростка. Погибший имел первую группу инвалидности.