В Днепре на Чернышевского перевернулась иномарка. Видео

Яна Коваль Происшествия 14:01, 21.06.2020

В Днепре на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского произошла авария – перевернулся автомобиль Mazda. Событие случилось 21 июня, около 1:10.

Пассажир и водитель автомобиля не пострадали, передает "Информатор".

Автомобиль ехал по улице Чернышевского. На пересечении с улицей Гоголя водитель наехал на бордюр и не справился с управлением. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась.

К счастью, водитель и пассажирка не пострадали. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения –установит следствие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине во время пожара в многоэтажке погиб подросток. На балконе сгоревшей квартиры сотрудники ГСЧС нашли тело 14-летнего подростка. Погибший имел первую группу инвалидности.

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Днепр Происшествия

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