В Днепре на большой скорости столкнулись авто и мотоцикл: есть пострадавший

Алина Рашевская Происшествия 07:32, 30.04.2020

В Днепре 29 апреля на улице Космической не разминулись мотоцикл и автомобиль Hyundai.

Столкновение произошло на высокой скорости, оба транспортных средства сильно повреждены. В результате аварии серьезно пострадал водитель двухколесного, его госпитализировали в 16-ю городскую больницу, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, иномарка двигалась по улице Комарова. В момент, когда водительница поворачивала на улицу Космическую, в машину врезался мотоциклист, который ехал в сторону жилого массива Победа.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП на Космической
Информатор
ДТП на Космической
Информатор
ДТП на Космической
Информатор
ДТП на Космической
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 2-летний ребенок попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел на глазах у его матери.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Заробитчане в ЕС: Шмыгаль назвал условия для выезда украинцев

Украина должна расчехлить "Джевелины", Зеленский обманывается – сокурсник Путина

"Все очень просто!" У Зеленского отреагировали на продажу масок из "Мрии"

Может потопить корабль на 5 тысяч тонн: Украина испытала ракетный комплекс

Взорвали командирское авто: опубликовано видео мести ВСУ за побратима