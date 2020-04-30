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30 апреля • обновлено в 08:26
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Алина Рашевская
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В Днепре на большой скорости столкнулись авто и мотоцикл: есть пострадавший

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В Днепре 29 апреля на улице Космической не разминулись мотоцикл и автомобиль Hyundai.

Столкновение произошло на высокой скорости, оба транспортных средства сильно повреждены. В результате аварии серьезно пострадал водитель двухколесного, его госпитализировали в 16-ю городскую больницу, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, иномарка двигалась по улице Комарова. В момент, когда водительница поворачивала на улицу Космическую, в машину врезался мотоциклист, который ехал в сторону жилого массива Победа.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 2-летний ребенок попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел на глазах у его матери.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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