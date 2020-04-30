В Днепре на большой скорости столкнулись авто и мотоцикл: есть пострадавший

В Днепре 29 апреля на улице Космической не разминулись мотоцикл и автомобиль Hyundai.

Столкновение произошло на высокой скорости, оба транспортных средства сильно повреждены. В результате аварии серьезно пострадал водитель двухколесного, его госпитализировали в 16-ю городскую больницу, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, иномарка двигалась по улице Комарова. В момент, когда водительница поворачивала на улицу Космическую, в машину врезался мотоциклист, который ехал в сторону жилого массива Победа.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП на Космической Информатор

ДТП на Космической Информатор

ДТП на Космической Информатор

ДТП на Космической Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 2-летний ребенок попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел на глазах у его матери.

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