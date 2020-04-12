В Днепре на автобазе дотла сгорели два микроавтобуса. Видео

В воскресенье, 12 апреля, в Днепре произошел пожар на улице Днепросталевской в Индустриальном районе города.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что горит два автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В результате пожара полностью уничтожено два автомобиля и повреждено прицеп для перевозки автомобилей. Площадь пожара составила 11 метров квадратных.

На автобазе дотла сгорели два микроавтобуса Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К тушению пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре более пять часов тушили масштабный пожар на металлобазе. Из-за большой площади возгорания был объявлен повышенный уровень сложности пожара.