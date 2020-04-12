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12 апреля • обновлено в 12:12
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Игорь Кравченко

В Днепре на автобазе дотла сгорели два микроавтобуса. Видео

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В воскресенье, 12 апреля, в Днепре произошел пожар на улице Днепросталевской в Индустриальном районе города.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что горит два автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В результате пожара полностью уничтожено два автомобиля и повреждено прицеп для перевозки автомобилей. Площадь пожара составила 11 метров квадратных.

На автобазе дотла сгорели два микроавтобуса

На автобазе дотла сгорели два микроавтобуса

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К тушению пожара были привлечены семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре более пять часов тушили масштабный пожар на металлобазе. Из-за большой площади возгорания был объявлен повышенный уровень сложности пожара.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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