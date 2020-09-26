В Днепре мужчину убило током во время ремонта

В субботу, 26 сентября, в Днепре на улице Арктической 40-летний мужчина погиб в результате поражения электрическим током.

Вместе с напарником горожанин проводил ремонт в доме 72-летней местной жительницы. Он выполнял работы на крыше с использованием перфоратора, передает "Днепр оперативный".

Хозяйка жилища услышала крики мужчины и увидела, как он бьется в конвульсиях. Напарник попытался спасти пострадавшего, поднялся к нему на крышу и начал оттаскивать рабочего в сторону. Сделать это ему не удалось, кроме того, мужчина сам получил удар током.

После он отключил перфоратор от электропитания. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, однако медики смогли лишь констатировать смерть потерпевшего. Его напарник травм не получил.

Все детали инцидента установят правоохранители.

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