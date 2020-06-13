В Днепре мужчину убило током из-за оборванных проводов после непогоды. Фото

Игорь Кравченко Происшествия 14:33, 13.06.2020

В субботу, 13 июня, в Днепре на улице Проектной обнаружили труп мужчины. На место вызвали "скорую" и правоохранителей.

Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть. Умершим оказался 52-летний местный житель, сообщает "Информатор".

Правоохранители оградили место происшествия, так как под телом находился оголенный провод энергоснабжения, который, предположительно, оборвало во время дождя и бури.

Мужчину убило током из-за оборванных проводов после непогоды
Информатор

По предварительной информации, смерть наступила из-за удара током, на ноге погибшего осталось обожженное место. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов, а также сотрудников аварийной службы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение. Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует грозы, шквальный ветер и град.

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Днепр Происшествия

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