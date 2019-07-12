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В Днепре мужчину на инвалидном кресле ночью бросили и убежали. Фото

1.1т Читать материал на украинском

В Днепре на проспекте Александра Поля возле продуктового магазина ночью обнаружили мужчину в инвалидном кресле.

По словам местных жителей, мужчину к магазину прикатил неизвестный, который бросил его и убежал, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место приехал экипаж патрульной полиции и бригада скорой, однако мужчина отказался ехать с ними. После этого всю ночь его отпаивали чаем сотрудники магазина, поскольку “ему было холодно, а уехать он не мог, ведь ни руки, ни ноги не работают”.

Затем утром полицию снова вызвали.

По приезду на место экипаж патрульной полиции пообщался с мужчиной. Он представился, назвал дату рождения и заявил, что “у него все в порядке и ему нужно в Кропивницкий”.

Как он оказался ночью у магазина — он объяснить не смог. Затем мужчина сказал, что проходит лечение в больнице, сначала назвав Днепровский военный госпиталь, затем Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова и городскую больницу №16.

Мужчина на инвалидном кресле

Мужчина на инвалидном кресле

Информатор

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Во всех больницах сообщили, что мужчина с такой фамилией у них не числится. Патрульные предложили ему проехать в службу социальной защиты населения, от чего тот отказался, как отказался и от помощи полиции и скорой.

Стоит отметить, что по закону ни патрульные, ни медики не могут оказывать помощь без согласия пострадавшего либо его родственников, а поскольку он отказался, то у служб буквально “связаны руки”.

Позже владелец магазина рассказал, что ночью на вызов приехали все надлежащие службы и даже представитель горсовета, но мужчине их помощь также не понадобилась. Он отметил, что полиция, скорая и городские власти “сработали на отлично, и их вины в том, что мужчина все еще находится на улице — нет”.

Владелец магазина также предлагал отвезти мужчину, куда ему нужно и предоставить ему душ и чистую одежду, но странник в инвалидном кресле был неумолим. Сотрудники магазина будут уговаривать мужчину поехать в социальные службы, и как только он согласиться — патрульные его туда доставят.

Брошенный мужчина

Брошенный мужчина

Информатор

Мужчине пытались помочь все

Мужчине пытались помочь все

Информатор

Полицейские пытались помочь

Полицейские пытались помочь

Информатор

Брошенный мужчина

Брошенный мужчина

Информатор

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр мужчина
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