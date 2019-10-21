В Днепре мужчина жестко расправился с возлюбленным бывшей: подробности

В Днепре 21 октября конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной.
Инцидент произошел в малосемейке на улице Софии Ковалевской. Об этом сообщает Информатор.
В Днепре мужчина жестко расправился с возлюбленным бывшей
Информатор
По словам местных жителей, конфликт между мужчинами произошел на почве ревности. Его инициатор обнаружил дома у женщины, с которой у них есть общей ребенок, нового сожителя. Между ними завязалась драка, в ходе которой бывший муж несколько раз ударил оппонента ножом.
Тяжелого потерпевшего госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Нападавшего доставили в отделение полиции, сейчас с ним работают следователи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой. Водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу. Он решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции.
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