Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственном доме. Видео

445 Читать материал на украинском

В Днепре, 13 августа, около 4:40, на территории частного дома произошел пожар.

Как сообщает Информатор, первыми пожар заметили соседи и вызвали Службу спасения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина заживо сгорел

Мужчина заживо сгорел

Регион

Около 6:00 спасателям удалось полностью потушить горящий дом. В помещении обнаружили тело 59-летнего мужчины.

По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным.

Новости
В Днепре муж устроил кровавую расправу над женой: жуткие фото и видео

По одной из версий, причиной пожара могло стать неаккуратное обращение с огнем, однако, по мнению спасателей, в здании могло замкнуть проводку.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают причину возгорания и выясняют детали происшествия.

Новости
Вонзил нож в ногу: в Кривом Роге произошло жестокое убийство

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре загорелся жилой дом. Из-за отсутствия воды у пожарных и плохого давления в гидранте его крыша сгорела дотла.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
пожар мужчина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...