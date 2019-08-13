В Днепре мужчина заживо сгорел в собственном доме. Видео

В Днепре, 13 августа, около 4:40, на территории частного дома произошел пожар.

Как сообщает Информатор, первыми пожар заметили соседи и вызвали Службу спасения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина заживо сгорел Регион

Около 6:00 спасателям удалось полностью потушить горящий дом. В помещении обнаружили тело 59-летнего мужчины.

По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным.

По одной из версий, причиной пожара могло стать неаккуратное обращение с огнем, однако, по мнению спасателей, в здании могло замкнуть проводку.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают причину возгорания и выясняют детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре загорелся жилой дом. Из-за отсутствия воды у пожарных и плохого давления в гидранте его крыша сгорела дотла.

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