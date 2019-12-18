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18 декабря • обновлено в 11:44
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В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире: фото и видео с места ЧП

1.2т
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В Днепре 18 декабря на проспекте Яворницкого горела квартира в шестиэтажке.

Из огня не успел выбраться владелец квартиры. Пожарные нашли его мертвым, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

Vgorode

Новости
В Днепре рванул газ: разрушены гаражи и авто. Фото

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" в 4:41. По адресу сразу же направили две бригады спасателей.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в квартире на пятом этаже шестиэтажного жилого дома. На момент их приезда огонь успел уничтожить все внутреннее убранство.

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 91-летний владелец квартиры.

Пожар полностью ликвидировали в 6:08. На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

В Днепре мужчина заживо сгорел в собственной квартире

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре случился масштабный пожар в частном секторе. 16 декабря на переулке Давыдова вспыхнул гараж. Огонь быстро распространился на жилой дом и сарай. В происшествии обошлось без человеческих жертв, однако домашних животных спасти не удалось.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
смерть пожар
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Хо Хол
Хо Хол
Сгорел пepдак cвинoxpюкана из обоза. Махал Махалыч поди?
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