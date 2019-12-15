Бегал по дорогам и бил людей: в Днепре поймали агрессивного мужчину. Видео

15 декабря, в Днепре, на улице Калиновой неизвестный привлек внимание прохожих своим странным поведением.

Мужчина ходил по дороге, перекрывая машинам проезд. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Hyevuydnepr.

Мужчина заблокировал движение на перекрестке Калиновая-Слобожанский Hyevuydnepr

По мнению очевидцев, житель Днепра вел себя неадекватно:

"Ходит по дороге перекрывая машинам проезд. Зашел в маршрутку, устроил драку. После приезда полиции ничего не изменилось, дальше ходит по проезжей части", - сообщают свидетели ситуации в социальных сетях.

Мужчина упал на асфальт и не хотел вставать Hyevuydnepr

Спустя пол часа полицейский патруль вновь приехал на транспортную остановку возле рынка "Калиновский", чтобы разобраться в ситуации и предоставить помощь мужчине. Но он, по непонятным причинам, начал раздеваться и отказывался идти на контакт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром мужчина едва не сгорел в собственной квартире.

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