В Днепре мужчина выпал из окна: прохожий стал свидетелем трагедии

Яна Коваль Происшествия 17:15, 21.06.2020

21 июня, около 1:30, на улице Березинской, из окна дома №131 выпал мужчина. К месту вызвали скорую и полицию.

О происшествии в полицию сообщил прохожий. В это ночное время он прогуливался по улице и услышал, как что-то тяжелое рухнуло на землю, передает "Информатор".

Оглянувшись, прохожий заметил тело местного жителя на асфальте и открытое окно на 8-м этаже. Очевидец вызвал медиков и патрульных. Спасти человека не удалось.

По прибытию сотрудники скорой могли лишь констатировать смерть. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшего удалось опознать. Записок или вещей, указывающих на то, что это самоубийство – правоохранители не нашли. Детали установит следователь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что полиция Днепра задержала мужчину с большим арсеналом оружия. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Днепр Происшествия

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