В Днепре мужчина выбросил кота из окна девятого этажа

В четверг утром, 17 сентября, в Днепре на улице Янтарной, 79 пожилой мужчина выбросил кота из окна девятого этажа. Спасти питомца не удалось.

Об этом в Facebook-группе "Калиновский (Клочко).Днепр" рассказала хозяйка погибшего животного Татьяна Мороз. Женщина отметила, что коту был всего год.

По словам женщины, животное из окна многоэтажки ей на зло выбросил ее свекор. Кота сразу же отвезли в ветеринарную клинику, однако вернуть его к жизни не удалось – он умер на глазах у хозяйки. После труп умершего животного забрало КП "Зооконтроль".

Горожанка написала заявление в полицию на свекра, решается вопрос об открытии уголовного дела, передает "Информатор". На данный момент ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, женщина пообещала обратиться в управление социальной защиты, так как опасается, что неадекватный родственник может поступить так и с ее ребенком.

При этом есть и альтернативная версия произошедшего, которую рассказал Александр, член семьи:

"На самом деле просто кто-то оставил окно открытым и кот выпрыгнул, пока дедушка спал в другой комнате за закрытой на замок дверью. Когда хозяйка животного увидела, что кота нет в квартире, и увидела его на земле – она вместе с дочкой выломали дверь и начали избивать старика табуреткой за то, что он не закрыл окно", – сообщил мужчина.

Все детали и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. При этом предварительно известно, что расстояние, на котором животное лежало на земле, не соответствует случайному выпадению из окна.

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