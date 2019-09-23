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23 сентября • обновлено в 13:12
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В Днепре мужчина всадил нож в грудь собственной жене

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В Днепре 52-летний мужчина совершил покушение на убийство собственной жены. Местная прокуратура открыла уголовное производство.

Нападавшему избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В Днепре мужчина зверски расправился над женой

В Днепре мужчина зверски расправился над женой

Media.az

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Убил одним ударом: под Днепром поножовщина закончилась смертью женщины

Так, в августе между супругами возникла ссора, в результате которой последний нанес женщине два удара ножом в грудную клетку. Свой преступный умысел мужчина не довел до конца – потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения. Подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина умер при загадочных обстоятельствах. 21 сентября возле ломбарда "Капитал" обнаружили тело мужчины в бессознательном состоянии. Прохожие попытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина расследование Производство
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