В Днепре мужчина устроил стрельбу под школой: все подробности

В Днепре на территории детской спортивной школы неизвестный открыл стрельбу в прохожих из револьвера.

Инцидент произошел 12-го августа около 18:00. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре мужчина стрелял в прохожих Коллаж

Известно, что мужчина пришел к школе на Гребной косе, где и начал стрелять в сторону людей. Также злоумышленник стрелял в прохожего, с которым у него возник конфликт, однако не попал.

Мужчина совершил около 3-4 выстрелов, после чего ушел вглубь косы, продолжая стрелять в воздух.

Правоохранители обнаружили стрелка купающимся в водоеме. У него в рюкзаке нашли револьвер "Флобер" с отстрелянными патронами. Потерпевший опознал злоумышленника.

30-летнего гражданина Израиля доставили в Соборное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В Днепре мужчина устроил стрельбу под школой Информатор

В Днепре мужчина устроил стрельбу под школой Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перекрытие Нового моста продлили еще на 5 дней. Движение пешеходов и велосипедистов по Центральному мосту будет приостановлено до 16-го августа.

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