В Днепре мужчина устроил истерику полиции из-за коронавируса

В пятницу, 13 марта, в Днепре в полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые выгнали его из поликлиники и не захотели проверить его на коронавирус.

Мужчина требовал, чтобы полиция зафиксировала этот факт, об этом сообщает Информатор.

Патрульные прибыли в больницу, приняв все меры безопасности, однако заявителя там уже не было. Врачи объяснили, что мужчина действительно приходил в медучреждение и сообщил, будто болен пандемическим заболеванием.

К нему вышли медики в защитной экипировке и стали его осматривать. "Больной" в свою очередь начал конфликт с медперсоналом, после чего просто ушел. Патрульные позвонили ему, однако мужчина лишь ругался в трубку.

Мужчина устроил истерику полиции из-за коронавируса Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Днепра Борис Филатов записал видеообращение к жителям города. Он разъяснил необходимость введения карантина и описал меры, которые предпринимаются в подготовке к борьбе с коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!