В Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску. Видео

Игорь Кравченко Происшествия 10:12, 28.06.2020

В субботу, 27 июня, в Днепре мужчина в троллейбусе отказался надевать маску и устроил драку.

Мужчина зашел в троллейбус с велосипедом. На просьбу кондуктора надеть маску он сказал, что у него ее нет. Об этом сообщили в Insragram на странице dnepr_black (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажиры дали мужчине маску, он категорически отказался надевать и на замечание водителя отреагировал агрессивно и устроил драку.

В Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску
Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Днепре горожане соблюдают правила социальной дистанции и защиты во время поездок в транспорте города.

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Днепр Происшествия

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