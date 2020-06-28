В Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску. Видео

В субботу, 27 июня, в Днепре мужчина в троллейбусе отказался надевать маску и устроил драку.

Мужчина зашел в троллейбус с велосипедом. На просьбу кондуктора надеть маску он сказал, что у него ее нет. Об этом сообщили в Insragram на странице dnepr_black (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажиры дали мужчине маску, он категорически отказался надевать и на замечание водителя отреагировал агрессивно и устроил драку.

В Днепре мужчина устроил драку в троллейбусе из-за просьбы надеть маску Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Днепре горожане соблюдают правила социальной дистанции и защиты во время поездок в транспорте города.