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8 марта • обновлено в 12:54
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Игорь Кравченко

В Днепре мужчина упал в трехметровую яму. Видео

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В пятницу, 7 марта, в Днепре на проспекте Филиппа Орлика мужчина упал в яму.

Информация об инциденте поступила в 17:33 в Службу спасения "101". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На момент прибытия подразделения ГСЧС, медицинские работники уже находились на месте происшествия.

Под их наблюдением, спасатели, используя веревку, по лестнице подняли 35-летнего мужчину с трехметровой глубины на поверхность.

Мужчина упал в трехметровую яму

Мужчина упал в трехметровую яму

nashreporter.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине в шахте обвалилась порода и раздавила рабочего. Погибшему было 48 лет.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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