В Днепре мужчина упал в 13-метровый колодец: фото

Во вторник, 5 ноября, в службу спасения поступило сообщение, что мужчина упал в 13-метровый колодец с водой на улице Сержанта Литвищенко в Днепре.

Спасатели получили информацию о происшествии в 18:01, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Спасатели достали мужчину из 13-метрового колодца Пресс-служба ГУ ГосЧС В Днепропетровской области

"5 ноября в 18:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Самарском районе города Днепр по улице Сержанта Литвищенко мужчина упал в колодец с водой", – сказано в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, обнаружили пострадавшего 1962 года рождения. Мужчина был по грудь погружен в воду.

Один из сотрудников ГосЧС спустился вниз и обвязал его спасательной веревкой. После этого пострадавшего смогли поднять на поверхность с помощью треноги с лебедкой.

Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.

К спасательным работам привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Спасатели достали мужчину из 13-метрового колодца Пресс-служба ГУ ГосЧС В Днепропетровской области

Спасатели достали мужчину из 13-метрового колодца Пресс-служба ГУ ГосЧС В Днепропетровской области

Спасатели достали мужчину из 13-метрового колодца Пресс-служба ГУ ГосЧС В Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 9 октября в городской клинической больнице №9 в Днепре произошел пожар. Из-за сильного задымления со второго этажа больницы пришлось эвакуировать 19 пациентов.

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