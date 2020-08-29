В Днепре мужчина умер за рулем авто и врезался в дерево. Фото

София Закревская Происшествия 13:35, 29.08.2020

В субботу, 29 августа, в Днепре на улице Передовой возле дома № 135А мужчина умер за рулем автомобиля "Москвич".

Машина двигалась по улице Передовой в сторону Донецкого шоссе. Водитель упал в обморок и потерял управление, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авто выехало на обочину и врезалось в дерево.
Информатор

По предварительной информации, автомобиль выехал на встречную полосу движения, а после – на обочину. Там "Москвич" врезался в дерево и остановился.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. Точную причину кончины горожанина установят судмедэксперты.

На участке ДТП работали патрульные и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и детали инцидента выясняются.

Точную причину кончины горожанина установят судмедэксперты.
Информатор
Медики констатировали смерть мужчины.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в авто взорвалась граната, мужчине оторвало две руки. Взрывотехники нашли чеку в бардачке транспортного средства.

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Днепр Происшествия

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