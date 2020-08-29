В Днепре мужчина умер за рулем авто и врезался в дерево. Фото
В субботу, 29 августа, в Днепре на улице Передовой возле дома № 135А мужчина умер за рулем автомобиля "Москвич".
Машина двигалась по улице Передовой в сторону Донецкого шоссе. Водитель упал в обморок и потерял управление, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, автомобиль выехал на встречную полосу движения, а после – на обочину. Там "Москвич" врезался в дерево и остановился.
На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. Точную причину кончины горожанина установят судмедэксперты.
На участке ДТП работали патрульные и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и детали инцидента выясняются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в авто взорвалась граната, мужчине оторвало две руки. Взрывотехники нашли чеку в бардачке транспортного средства.