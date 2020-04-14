В Днепре мужчина умер во время задержания полицейскими: подробности

Во вторник, 14 апреля, в Днепре в полицейском автомобиле внезапно скончался задержанный 33-летний мужчина.

Горожанин устроил пьяный дебош и избил металлическим ломом собственного 61-летнего отца. На место вызвали правоохранителей, однако гражданин умер до того, как они успели разобраться в произошедшем, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 17:00. Родителю с разбитой головой вызвали скорую, его жизни ничего не угрожает.

В Днепре мужчина умер во время задержания полицейскими Цензор.НЕТ

Как оказалось, сын неоднократно совершал домашнее насилие. Точная причина его смерти на данный момент неизвестна. В деталях произошедшего разбирались следственно-оперативная группа и ГБР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина на рынке упал с велосипеда и умер. Это произошло на проспекте Богдана Хмельницкого возле ТРЦ "Terra".

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