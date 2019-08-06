В зоне риска — рыбаки: в Днепре опасная инфекция убивает людей

В Днепре 55-летний мужчина умер от лептоспироза.

В "Днепровском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения" сообщили, что это уже уже третий случай заражения жителя области опасной инфекцией с начала года.

В Днепре мужчина умер от лептоспироза Mignews

"В г. Днепр за отчетную неделю зарегистрирован 1 летальный случай заболевания лептоспирозом", – сказано в оперативной информации о санитарно-эпидемической ситуации в области за 26 июля – 1 августа.

Как сообщили OBOZREVATEL в лабораторном центре, речь идет о 55-летнем мужчине, рыбаке. Заместитель директора Валентина Резвых отметила, что это уже второй случай смерти от лептоспироза в этом году. Она добавила, что остальные заболевшие также увлекались рыбалкой.

"Три случая заражения в этом году. Все трое – мужчины, которые занимались рыбалкой", – сказала она.

Все трое заболевших в этом году – рыбаки otg.mrada-baranivka.gov.ua

В лабораторном центре сообщили, что постоянным источником инфекции служат грызуны, из-за которых возбудитель также может попадать в воду, потому очень важно контролировать размножение крыс и вовремя проводить дератизацию.

Заражение человека может произойти в случае попадания возбудителя в организм через слизистые оболочки или через раны на коже.

При этом контроль воды на наличие в ней возбудителя болезни не проводится. Превентивные меры осуществляются за счет мониторинга среди животных в зонах отдыха.

Часто инфекцию разносят крысы vchaspik.ua

Чтобы избежать заражения, медики советуют купаться только в специально отведенных местах, избегать купания, если на теле есть раны, не глотать воду, не гулять в заболоченных местах босиком, соблюдать правила гигиены при выполнении полевых работ, рыбалке, охоте, уходе за больными животными, не употреблять мясо и молоко больных животных, не пить сырую воду из открытых водоемов.

В случае заражения больной человек не опасен для окружающих. Инкубационный период длится от 1 до 20 суток, чаще – 7-14. Симптомы на ранних стадиях могут напоминать респираторные инфекции или вирусный гепатит.

Медики подчеркивают, что если предотвратить заражение не удалось и появились клинические признаки болезни (слабость, повышение температуры тела, боли в икроножных мышцах, желтуха кожи и склер, кровоизлияния в сетчатку глаза и т. д.), нужно срочно обращаться за квалифицированной помощью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что активные очаги лептоспироза выявили в прибрежных территориях реки Самара.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram